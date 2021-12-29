Эдгар Ринкевич выступил перед парламентариями с обращением.

Глава МИД Латвии выступил за реалистический подход в отношениях с Россией. Такое заявление чиновник сделал во время политических дебатов в сейме (местном парламенте). Эдгар Ринкевич призвал законодателей оставлять открытыми каналы коммуникации с Москвой, а также заняться стратегией сотрудничества с РФ. По мнению специалиста, сейчас назрело много вопросов, которые удастся решить только при содействии с РФ.

Латвия все эти годы выступала за реалистический подход - как в региональном, так и в глобальном масштабе. Сохраняя твердую позицию в принципиальных вопросах необходимо сохранять в рамках международных организаций открытые каналы коммуникации. Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии

Эксперт уточнил, что хорошо разработанная стратегия по сотрудничеству с российской стороной не только возможна, но также и необходима для Риги. В частности, речь может идти о разоружении Ирана, нераспространении ядерного вооружения, проблеме изменения климата и о международном контроле над оружием.

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Фото и видео: Facebook / Latvijas Republikas Saeima