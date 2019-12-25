Глава МИД Латвии: первый пакет санкций ЕС против РФ подготовят на этой неделе

Эдгарс Ринкевичс осуждает признание независимости ЛНР и ДНР Россией.

Глава МИД Латвии надеется, что первый пакет европейских экономических санкций против РФ из-за признания независимости Луганской и Донецкой народных республик Донбасса эксперты подготовят уже на этой неделе. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире Латвийского телевидения. Министр не стал комментировать подробности о конкретных ограничениях, вводимых в отношении РФ. Однако уточнил, что документ будет согласован всеми 27 странами Евросоюза.

Хотел бы надеяться на то, что на этой неделе будет первый пакет санкций будет готов, чтобы послать четкий сигнал России. Эдгарс Ринкевичс, глава МИД Латвии

Эдгарс Ринкевичс не сообщил прессе, какой именно пакет санкций может быть введен, отметив, что это решение должны согласовать 27 стран сообщества.

Небензя назвал цель признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Фото: Twitter / Latvian MFA

