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Глава МИД Китая призвал СБ ООН занять объективную позицию по Украине

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Ван И рассказал о роли ООН в конфликтах.

Глава МИД Китая призвал СБ ООН занять объективную позицию по Украине. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Ван И поддерживает Совбез в вопросе поощрения прекращения огня, а также стремлении к мирным переговорам. Китай призывает предпринять ответственные и конструктивные шаги для политического урегулирования проблемы.

Совет Безопасности как ядро механизма коллективной безопасности должен придерживаться базовых принципов объективности и беспристрастности по вопросу Украины.

Ван И, глава МИД Китая

По словам Ван И, украинский кризис тесно связан с международной ситуацией. Китай призывает страны стремиться к сотрудничеству и единству.

МИД Китая призвал Москву и Киев к возобновлению прямого диалога.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций, FRANCE 24 English

Теги: ван и, китай, мид, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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