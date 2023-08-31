Глава МИД Кипра проинформирует европейских коллег об инциденте в буферной зоне

Константинос Комбос рассказал о проблеме с Турцией.

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос намерен проинформировать своих европейских коллег из внешнеполитических ведомств Евросоюза об обстоятельствах недавнего инциденте в буферной зоне острова. Соответствующее заявление дипломат сделал перед журналистами во время прибытия на неформальную встречу, организованную в испанском городе Толедо.

Я проинформирую своих коллег о недавних событиях на Кипре, когда было допущено очень серьезное нарушение Турцией статус-кво в буферной зоне. Эти действия были решительно осуждены международным сообществом и ЕС. Кипр как член ЕС сохраняет приверженность международной законности и нацелен на возобновление предметных переговоров по кипрской проблеме. Константинос Комбос, глава МИД Кипра

Напомним, что 18 августа Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), инцидент произошел в тот момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированное строительство дороги в районе Пилы. Известно, что днем 17 августа турки-киприоты подогнали на территорию строительную технику. На следующий день они начали выравнивать землю, но в процесс вмешались миротворцы. Между сторонами произошел конфликт, несколько человек травмировались. После этого ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне, а также немедленно вывести из этого района весь личный персонал и технику.

МИД заявил о работе РФ над улучшением оказания консульских услуг гражданам на севере Кипра.

Фото и видео: European Commission