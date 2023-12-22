Глава МИД Канады осудила атаку на гуманитарный конвой в Газе

Министр по иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала кошмаром атаку на мирных жителей Сектора Газы во время раздачи гуманитарной помощи. Иностранный дипломат заметила, что насилию в отношении граждан Палестинского анклава необходимо положить конец. Чиновница пояснила общественности, что Западу следует гарантировать, что международная гуманитарная поддержка местному населению будет поступать на территорию Ближнего Востока, а те люди, которые отправляются за ней для своего выживания, будут хорошо защищены.
Я считаю, что это кошмар. По моему мнению, насилие должно прекратиться. Я думаю, что мирное население не должно становиться объектом нападений.
Мелани Жоли, глава МИД Канады
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Фото и видео: YouTube / cpac
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