Глава МИД Канады осудила атаку на гуманитарный конвой в Газе

Мелани Жоли призвала дать гарантии безопасности для палестинских жителей.

Министр по иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала кошмаром атаку на мирных жителей Сектора Газы во время раздачи гуманитарной помощи. Иностранный дипломат заметила, что насилию в отношении граждан Палестинского анклава необходимо положить конец. Чиновница пояснила общественности, что Западу следует гарантировать, что международная гуманитарная поддержка местному населению будет поступать на территорию Ближнего Востока, а те люди, которые отправляются за ней для своего выживания, будут хорошо защищены.

Я считаю, что это кошмар. По моему мнению, насилие должно прекратиться. Я думаю, что мирное население не должно становиться объектом нападений. Мелани Жоли, глава МИД Канады

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Фото и видео: YouTube / cpac