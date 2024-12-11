Глава МИД Канады назвала администрацию Трампа непредсказуемой

Мелани Жоли переговорила с Марко Рубио о пошлинах.

Американскя администрация во главе с президентом от Республиканской партии Дональдом Трампом - это непредсказуемость для мира. Такое мнение высказала в ходе онлайн-брифингас журналистами министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Чиновница выступила по результатам рабочей встречи с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Руководитель внешнеполитического ведомства Оттавы не ответила на прямой вопрос СМИ о том, обещал ли ее американский коллега из Госдепа, что дополнительных тарифов против Канады не появится.

Это реальность работы с администрацией Трампа. Нам нужно обеспечить собственную готовность к реагированию на эту непредсказуемость. Решение принимает Трамп. Я остаюсь до пятницы в Вашингтоне, чтобы встретиться с как можно большим количеством чиновников. Мелани Жоли, глава МИД Канады

Ранее Дональд Трамп обещал с 1 февраля 2025 года обложить Канаду дополнительными пошлинам в размере 25 процентов. Это решение будет принято Белым домом в том случае, если не будет найдено решение по проблеме проникновения в США нелегалов и запрещенных синтетических опиоидов через канадскую территорию.

Канада обсудит с ЕС и Великобританией ответ на американские пошлины.

Фото и видео: YouTube / cpac

