Глава МИД КНР назвал визит Пелоси на Тайвань "абсолютным фарсом"

Глава китайского внешнеполитического ведомства, член Государственного совета КНР Ван И назвал визит американского спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань "абсолютным фарсом". Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках брифинга со СМИ, проводимого во время встречи руководителей МИД стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже.
Это абсолютный фарс. США под флагом демократии осуществляют бесцеремонные вмешательства во внутренние дела КНР, а Цай Инвэнь и ей подобные силы, выступающие за независимость Тайваня, вцепились в США и предали национальные интересы.
Ван И, глава МИД Китая
Ван И заявил о том, что Пекин обязательно накажет своих обидчиков, а "играющие с огнем" не закончат свой путь добром.
МИД КНР потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы.
Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти
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