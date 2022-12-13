Глава МИД Израиля открыто осудил российскую спецоперацию на Украине

Эли Коэн напомнил об обещании расширить помощь для Киева.

Глава израильского внешнеполитического ведомства Эли Коэн открыто осудил российскую специальную военную операцию на Украине. Соответствующее заявление иностранный дипломат сделал в ходе совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине. При этом специалист еще месяц назад отказался давать прямые комментарии действий Москвы по внешней политике, связанной с Киевом, когда находился с рабочим визитом в украинской столице.

Конечно, мы осуждаем российскую агрессию. Поэтому, как вы знаете, мы поддержали резолюцию ООН по поводу мирного соглашения, представленную президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Эли Коэн, глава МИД Израиль

Руководитель МИД Израиля заявил, что на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку киевского режима и участвовать в восстановлении страны.

Израиль рассматривает возможность поставить Украине ПРО "Железный купол".

Фото и видео: YouTube / phoenix