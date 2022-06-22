Глава МИД Италии покинет "Движение пяти звезд" из-за разногласий по Украине

Луиджи Ди Майо рассказал, что правящую партию покинут многие члены.

Глава МИД Италии покинет "Движение пяти звезд" из-за значительных разногласий по Украине. Трансляцию выступления министра по внешней политики Луиджи Ди Майо вел местный телеканал RaiNews24. Чиновник объявил прессе о выходе из правительственного движения. Он подчеркнул, что считает принятое решение болезненным для себя.

Никогда не предполагал, что мне придется его сделать. Я и многие другие коллеги покидаем "Движение пяти звезд", которое с завтрашнего дня более не будет самой крупной политической силой в парламенте. Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии

Итальянский министр иностранных дел объяснил, что в последнее время между ним и некоторыми руководителями ДП3 возникли существенные разногласия по поводу украинского кризиса. После этого каждый член партии сделал выбор о том, на какой стороне истории он хочет оказаться.

В Петербург вернулись две картины Эрмитажа с экспозиции в Европе.

Фото и видео: RaiNews24