Глава МИД Испании заявил, что пока на Украину не планируют передавать танки Leopard

Хосе Мануэль Альбарес рассказал о позиции Мадрида по вопросу военной поддержки ВСУ.

Испанское правительство не рассматривает в настоящий момент возможность передачи Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard. Об этом сообщил во время выступления на Давосском экономическом форуме глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Чиновник напомнил о том, что через несколько дней в Германии состоится важная встреча стран-участниц НАТО, в которой примут участие оборонные министры альянса. Специалисты полагают, что будут одобрены новые решения относительно предоставления военной поддержки киевскому режиму. В Мадриде сейчас выступают за сплоченность коллег по линии Евросоюза. Дипломат счел этот инструмент лучшим для установления мира в регионе.

В настоящий момент эта возможность не рассматривается, но <...> на каждом этапе мы делаем то, что считаем лучшим, чтобы помочь украинцам <...> как можно быстрее установить мир в стране. Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД Испании

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