Глава МИД Ирана приедет в Москву в конце недели

Исмаил Багаи рассказал о том, что запланированный в российскую столицу визит состоится согласно рабочему графику.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи совершит в конце текущей недели запланированный ранее рабочий визит в Москву. В рамках мероприятия, в том числе, будет обсуждаться тема переговоров Тегерана с Вашингтоном, которые состоялись в минувшую субботу в оманской столице. Соответствующее заявление на еженедельной пресс-конференции с журналистами сделал официальный представитель местного министерства по иностранным делам Ирана Исмаил Багаи.

Аракчи совершит поездку в Москву в конце недели. Подчеркиваю: это заранее запланированный визит, однако, разумеется, эта возможность будет использована для обсуждения последних событий, связанных с переговорами в Маскате. Исмаил Багаи, пресс-секретарь МИД Ирана

Российская сторона официально подтвердила сведения о том, что власти страны ожидают визита в Москву иранской делегации. У иностранцев в нашей столице запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также другими должностными лицами. Такие сведения журналистам новостного агентства ТАСС сообщила пресс-секретарь профильного ведомства Мария Захарова.

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