Глава МИД Германии разработала новый план выстраивания отношений с Россией

Анналена Бербок совместно с Катрин Колонной обозначила четыре пункта.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила европейской общественности новый план выстраивания будущих отношений с Россией, состоящий из четырех пунктов. Об этом чиновница рассказала местным журналистам во время своего прибытия на неформальную встречу лидеров МИД ЕС, которая проводится в Праге.

К ним относятся укрепление собственной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Немецкий правительственный план дипломатов учитывает, что помощь Брюсселя киевскому режиму имеет свою цену, которая, со временем, может еще больше возрасти. В Германии уверены в том, что совместные усилия по вопросу стратегической коммуникации следует направлять на поддержку Украины и демонстрацию того результата, что эта деятельность "повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе". Берлин надеется объяснить мировой общественности, что антироссийские западные санкции эффективны и необходимы.Анналена Бербок уточнила, что разрабатывала инициативы совместно с французской коллегой Катрин Колонной. Сейчас документ направлен для обсуждения в страны-участницы ЕС.

МИД Германии опасается риска настроить россиян против ЕС в вопросе виз.

Фото и видео: European Commission