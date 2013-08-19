По ее словам, последствия запрета виз россиянам могут быть нежелательными.

МИД Германии опасается риска настроить россиян против ЕС в вопросе виз. Об этом заявила журналистам глава ведомства Анналена Бербок.

Отвечая на соответствующий вопрос, дипломат отметила, что необходимо избегать такого поворота событий. Бербок подчеркнула, что последствия запрета виз россиянам могут быть нежелательными. Глава немецкого МИД считает, что необходимо оказывать поддержку тем, кто хочет приехать в Германию, если им нужна защита.

Ранее Бербок предложила приостановить соглашение о визовом режиме с Россией.

Видео: European Commission