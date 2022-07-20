Глава МИД Франции: в новый санкционный список ЕС включены еще 55 россиян

Катрин Колонна рассказала об ужесточении контроля за соблюдением ограничений против РФ.

Глава французского внешнеполитического ведомства заявила о том, что в новый санкционный список Евросоюза включены еще 55 россиян. Соответствующее заявление Катрин Колонна сделала в рамках выступления на заседании комиссии по международным делам, обороне и Вооруженным силам от местного Сената (верхней палаты парламента)

В Брюсселе санкции против России были усилены, был включен запрет на импорт золота из России. Усилены также индивидуальные санкции. Вчера в санкционный список были внесены дополнительно 55 человек. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Катрин Колонна пояснила французским политикам, что Евросоюзом приняты дополнительные решения, которые позволят эффективнее бороться с обходом западного антироссийского давления. По мнению министра, отдельные государства стремятся обходить введенные запреты. Катрин Колонна призвала положить этому конец.

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Фото и видео: YouTube / Sénat