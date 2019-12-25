Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает обсудить угрозы с ЕС и США.

Глава МИД Франции призвал возобновить содержательный диалог по Украине, чтобы найти политическое решение. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в рамка выступления в Сенате. Чиновник ответил на вопросы местных законодателей.

Необходимо возобновить содержательные дискуссии по политическому решения на Украине. Для этого возобновить "нормандский формат", логику минских соглашений, логику соглашений, заключенных в Париже в декабре 2019 года. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

По мнению специалиста, в случае возможной новой агрессии и угрозы для территориальной целостности Киева, Россию будут ждать "масштабные стратегические последствия". Ле Дриан планирует 20 декабря встретился с европейскими партнерами в Брюсселе, где обсудит этот вопрос. А 19 декабря он будет поднимать проблему в Ливерпуле во время встречи с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Париж видит необходимость в поддержании дипломатических каналов общения с РФ ради установления параметров безопасности.

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Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций

