Глава МИД Франции призвал провести нормандскую встречу как можно скорее. Такое послание России и другим странам формата сделал руководитель внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Париже с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Стороны рассчитывают провести мероприятие по выполнению Минских соглашений на уровне министерств.
Нормандский формат не подвергается сомнению. Я повторил наше общее намерение побудить к проведению встречи на министерском уровне как можно скорее с нашими российским и украинским коллегами.
Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции
Напомним, что нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры ФРГ, РФ Украины и Франции впервые решили обсудить урегулирование конфликта на Донбассе. Предыдущий саммит состоялся 9 декабря 2019 года в Париже.
Главы МИД ФРГ и Франции: деэскалации вокруг Украины нужно добиваться дипломатией.
Фото: YouTube / Télé Matin
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