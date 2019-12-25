Жан-Ив Ле Дриан надеется организовать саммит на уровне профильных министерств.

Глава МИД Франции призвал провести нормандскую встречу как можно скорее. Такое послание России и другим странам формата сделал руководитель внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Париже с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Стороны рассчитывают провести мероприятие по выполнению Минских соглашений на уровне министерств.

Нормандский формат не подвергается сомнению. Я повторил наше общее намерение побудить к проведению встречи на министерском уровне как можно скорее с нашими российским и украинским коллегами. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, что нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры ФРГ, РФ Украины и Франции впервые решили обсудить урегулирование конфликта на Донбассе. Предыдущий саммит состоялся 9 декабря 2019 года в Париже.

Главы МИД ФРГ и Франции: деэскалации вокруг Украины нужно добиваться дипломатией.

Фото: YouTube / Télé Matin