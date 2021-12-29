Глава МИД Франции оценил ситуацию на границе России и Украины

Жан-Ив Ле Дриан не видит принятого Россией решения о захвате территории Киева.

Глава МИД Франции оценил ситуацию на государственной границе России и Украины. В эфире местного телеканала France 2 Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Париж на текущий момент не имеет сведения о намерении российской стороны переходить к агрессивным действиям или атаковать территорию соседнего государства.

Все предпосылки сложились, чтобы было вмешательство… Но на данный момент у нас нет никакой информации о намерении президента Путина переходить к действиям. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Сложившуюся обстановку в европейском регионе Франция назвала "сложной". Глава МИД напомнил журналистам о том, что десятки тысяч российских военнослужащих стоят у границы с Украиной. В ближайшее время они будут направлены на военные маневры с Белоруссией.

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Фото: Facebook / La France à lONU

