Глава МИД Франции: Россия бывает "невыносимым соседом"

Жан-Ив Ле Дриан

Глава МИД Франции заявил, что Россия бывает "невыносимым соседом". Об этом Жан-Ив Ле Дриан рассказал местным журналистам в эфире RTL. В Париже уточнили, что несмотря на вышеупомянутый факт, Европе все равно следует сотрудничать и взаимодействовать с Москвой. Сохранение диалога чиновник считает сферой общих интересов сторон.

Россия - прежде всего, сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения "переезжать". Бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Министр напомнил СМИ, что именно по этой причине на прошлой неделе (12 ноября) состоялась встреча глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2". При этом Ле Дриан не может заявить о том, что мероприятие прошло хорошо для Франции. Напомним, что от российской стороны на нем присутствовали Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а от Франции - Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли.

Захарова: публикация переписки Лаврова с МИД Франции и ФРГ сформирует непредвзятое мнение.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций

