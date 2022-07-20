Глава МИД Франции: Париж уже направил шесть CAESAR на Украину

Катрин Колонна сообщила о передаче Киеву обещанных САУ.

Глава французского внешнеполитического ведомства заявила о том, что Париж уже направил шесть CAESAR на Украину в качестве военной помощи. Соответствующей информацией чиновница поделилась с местными законодателями во время выступления на заседании комиссии по международным делам, обороне и Вооруженным силам от Сената (нижней палаты парламента). Катрин Колонна прокомментировала доступ киевского режима к самоходным артиллерийским установкам французского производства.

Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, о намерении передаче Украине которых президент Республики объявил 16 июня, уже в пути. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон во время своего рабочего визита в Киев от 16 июня объявил СМИ о том, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых САУ CAESAR. Ранее Францией также были переданы 12 единиц артиллерии.

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Фото и видео: YouTube / Sénat