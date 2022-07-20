Глава МИД Франции: Париж уже направил шесть CAESAR на Украину

Глава французского внешнеполитического ведомства заявила о том, что Париж уже направил шесть CAESAR на Украину в качестве военной помощи. Соответствующей информацией чиновница поделилась с местными законодателями во время выступления на заседании комиссии по международным делам, обороне и Вооруженным силам от Сената (нижней палаты парламента). Катрин Колонна прокомментировала доступ киевского режима к самоходным артиллерийским установкам французского производства.
Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, о намерении передаче Украине которых президент Республики объявил 16 июня, уже в пути.
Катрин Колонна, глава МИД Франции
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон во время своего рабочего визита в Киев от 16 июня объявил СМИ о том, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых САУ CAESAR. Ранее Францией также были переданы 12 единиц артиллерии.
Глава МИД Франции: в новый санкционный список ЕС включены еще 55 россиян.
Фото и видео: YouTube / Sénat
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