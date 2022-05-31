Глава МИД Франции: Париж усилит поставки вооружений Киеву

Катрин Колонна передаст Украине в качестве помощи гражданскую спецтехнику.

Глава МИД Франции сообщила, что Париж усилит поставки вооружений Киеву. Соответствующее заявление новым внешнеполитическим министр Парижа Катрин Колонна сделала во время своего первого рабочего визита в Киев. Она выступила перед прессой по завершению своей встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Наша военная поддержка продолжится и будет усилена. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Вечером 30 мая министр иностранных дел Франции провела встречу не только с главой МИД Украины, но также и с местным президентом Владимиром Зеленским. Катрин Колонна должна посетить Бучу в Киевской области, а также передать украинским властям направленную Парижем технику для обеспечения гражданской безопасности. Речь идет о пожарном транспорте и каретах скорой помощи.

Глава МИД Франции заявила о необходимости диалога с Россией.

Фото и видео: YouTube / Ministère de l"Europe et des Affaires étrangères



