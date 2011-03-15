Глава МИД Финляндии Хаависто: вступление в НАТО может обернуться "кризисной ситуацией"

Пекка Хаависто рассказал о позиции Турции по двум странам-кандидатам.

Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто не исключает, что вступление страны в НАТО может обернуться "кризисной ситуацией", а Хельсинки столкнутся со сложностями при планировании собственной национальной оборонной стратегии, если не присоединятся к Североатлантическому военному альянсу одновременно со Стокгольмом. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире местного телеканала MTV Uutiset.

Если одновременно вступить в альянс не получится, в такой кризисной ситуации придется задуматься, что делать дальше. Пекка Хаависто, глава МИД

Он уточнил, что Турция "сделала небольшое различие" между Финляндией и Швецией в вопросе вступления в НАТО из-за того, Стокгольм "более проблематичен по курдскому вопросу.

Глава МИД Финляндии: закрывать консульства в Петербурге не планируют.

Фото и видео: MTV Uutiset.