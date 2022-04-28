Глава МИД ФРГ ответила на вопрос о возможной угрозе ядерного конфликта

Анналена Бербок рассказала о том, что ситуацию невозможно на 100% исключить.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства ответила на вопрос о возможной угрозе ядерного конфликта. В ходе своего выступления в местном бундестаге Анналена Бербок прокомментировала законодателям вероятность дальнейшей эскалации конфликта и военных действий на Украине. Она оценила возможность начала ядерного противостояния.

С точки того, что может произойти – я уже говорила об этом в начале выступления, мы этого не знаем. Мы несем ответственность за то, чтобы всегда ясно обозначать риски. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Она призвала не исключать никакого развития событий. Немецкий министр по иностранным делам уточнила, что никто в мире не способен сказать о том, что если сделать этот конкретный шаг, то на следующий день "произойдет это". Анналена Бербок призвала парламент и правительство Германии не провоцировать панику среди населения.

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Фото и видео: Telegram / AFP Deutschland