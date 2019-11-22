В МИД ФРГ не поддержали вывод американского оружия из Германии

Министр Хайко Маас не одобрил перемещение оружия из одной страны в другую.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не поддерживает вывод ядерного оружия США с территории Германии. Об этом 22 ноября сообщает немецкая газета Spiegel.

С таким заявлением Маас выступил в Хиросиме, куда приехал для участия во встрече глав МИД стран Большой двадцатки. Маас заявил, что перемещение оружия из одной страны в другую "ничему не поможет". Министр считает, что исчезновение оружия должно произойти всюду, если это требуется, и выступает за свободный от ядерного оружия мир. Также для решения вопроса ядерного разоружения нужны договоренности не в отношении отдельных стран, а на "широком базисе", отмечает Маас.

Левые немецкие оппозиционные партии неоднократно призывали вывести ядерный арсенал Америки с территории страны. В октябре депутаты Левой партии направили в правительство Германии соответствующее обращение. В своем письме они напоминали о "Договоре 2+4", согласно которому в федеративных землях не может быть ядерного оружия и иностранных войск.

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