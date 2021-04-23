  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава МИД ФРГ: Швеция и Финляндия будут укреплять НАТО
Сегодня, 13:39
148
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Глава МИД ФРГ: Швеция и Финляндия будут укреплять НАТО

0 0

Анналена Бербок рассказала о том, для чего альянсу нужны скандинавские страны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала смягчение турецкой позиции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в состав НАТО. В эфире местного телеканала ZDF перед саммитом в Мадриде чиновница отметила, что два северных государства укрепят мощь Североатлантического альянса. дипломат заметила, что Финляндия имеет очень длинную государственную границу с Москвой.

Сейчас самое главное, что мы ясно дали понять: мы едины, мы стоим друг с другом. Поэтому так важно, чтобы Финляндия и Швеция могли теперь присоединиться к нам.

Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

По мнению Анналены Бербок, скандинавские страны в Берлине считают  сильными либеральными демократиями, с мощными армиями. В правительстве Германии дают понять коллегам о том, что не ждут длительного переходного периода.

Глава МИД ФРГ: Германия не хочет отказываться от Основополагающего акта Россия - НАТО.

Фото и видео: ZDF

Теги: анналена бербок, германия, мид, нато, финляндия, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии