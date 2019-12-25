Анналена Бербок оценила необходимость принятия новой стратегической концепции НАТО.

Глава МИД ФРГ: Германия не хочет отказываться от Основополагающего акта Россия - НАТО. Соответствующее заявление министр по иностранным делам Германии сделала в эфире местного телеканала ZDF перед саммитом НАТО в Мадриде. Она подтвердила, что Североатлантический военный альянс имеет новую стратегическую концепцию, которая будет принята. По словам чиновницы, Европа столкнулась с горькой реальностью, в которой региону требуется защищать себя от российской стороны.

Мы сталкиваемся с этой новой горькой реальностью…если это произойдет. Но мы всегда давали понять, что мы, например, не хотим денонсировать Основополагающий акт. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Берлин рассчитывает, что в Европе снова воцарится мир, так как именно эту цель ставят перед собой страны-участницы НАТО. Анналена Бербок прокомментировала вопрос увеличения солдат в силах быстрого реагирования альянса. Таким образом НАТО дает понять, что готова защищать "каждый дюйм территории альянса".

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Фото и видео: ZDF