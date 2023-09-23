Глава МИД Египта отметил глубокие отношения между Каиром и Москвой

Самех Шукри рассказал о встрече с Сергеем Лавровым на полях ГА ООН.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир и Москву связывают глубокие и разветвленные отношения. Таким образом иностранный дипломат прокомментировал проведенную на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке встречу с российским лидером внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Дипломат уточнил, что успел обсудить с коллегой международные и региональные вызовы. Самех Шукри добавил, что контакты между странами продолжатся, но при этом Египет "не занимает ничью сторону".

Эта встреча состоялась по линии постоянных контактов в рамках египетско-российских двусторонних отношений. В первую очередь, мы коснулись темы двусторонних отношений, они глубокие и разветвленные. Самех Шукри, глава МИД Египта

Лавров 25 сентября откроет выставку в честь 80-летия дипотношений РФ и Египта.

Фото и видео: YouTube / AlQAhera News