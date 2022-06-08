Глава МИД Черногории Кривокапич назвал запрет на пролет самолета Лаврова неизбежным

Ранко Кривокапич заявил, что решение принималось в МИД и правительстве страны.

Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич назвал запрет на пролет самолета российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова неизбежным. Такое мнение чиновник высказал на брифинге с местными журналистами. Его выступление транслировал телеканал RTCG. Спикер утверждает, что Подгорица выполнила взятые на себя международные обязательства, закрыв собственное воздушное пространство для летевшего в Сербию министра. По словам спикера, решение было принято совместно с дипломатами и правительством.

Ранко Кривокапич заметил, что Сергей Лавров мог бы отправиться с рабочим визитом в Сербию на железнодорожном транспорте, так как подобное сообщение между Белградом и Москвой не запрещено.

Посол РФ в Белграде заявил о возмущении сербов срывом визита Лаврова.

Фото и видео: YouTube / RTCG - Zvanični kanal

