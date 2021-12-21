Ян Липавский хочет перезагрузить систему общения между РФ и Чехией.

Глава МИД Чехии назвал ситуацию в отношениях Праги и Москвы некомфортной. Такое заявление сделал во время пресс-конференции в Братиславе 20 декабря министр внешнеполитического ведомства Ян Липавский. По данным чиновника, представители дипломатии практически не общаются друг с другом. Власти Праги видят необходимости в перезагрузке связей.

Отношения между Чехией и Россией находятся на очень низком уровне. Я буду заниматься вопросом о том, каким образом их можно перезагрузить, повысить. Нынешняя ситуация очень некомфортная, когда представители властей (обеих стран) практически не общаются. Ян Липавский, глава МИД Чехии

Напомним, что 17 декабря чешский президент Милош Земан утвердил состав нового правительства. Кабинет министров был сформирован по результатам октябрьских парламентских выборов. Должность главы МИД получил 36-летний представитель Пиратской партии Ян Липавский.

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Фото и видео: ČT24