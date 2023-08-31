Глава МИД Австрии ответил на вопрос о поставках оружия Украине

Александер Шалленберг оценил поддержку со стороны ЕС для ВСУ.

Позиция Вены относительно поддержки Украины останется неизменной, так как республика в соответствии со своим нейтральным статусом не будет участвовать в поставках вооружения киевскому режиму. Соответствующее заявление сделал австрийский министр по иностранным делам Александер Шалленберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС, которая проходит на территории испанского города Толедо. Таким образом чиновник прокомментировал планы Евросоюза собрать со своих стран-членов дополнительные 20 миллиардов евро в течение следующих четырех лет на военную помощь для ВСУ.

Речь идет не о военной помощи, а о Европейском фонде мира, который по-прежнему хотят укрепить. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Эксперт пояснил, что в случае с дополнительными денежными средствами речь идет о том, что Европейский союз готов и дальше делать для Украины. Александер Шалленберг заметил, что Австрия продолжает осуждать действия России на Украине.

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Фото и видео: European Commission