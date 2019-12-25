Глава МЧС обсудил ситуацию в Карабахе с армянским коллегой

Евгений Зиничев и Андраник Пилоян обсудили гуманитарную ситуацию в регионе.

Глава МЧС обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с армянским коллегой. Об этом сообщает пресс-служба местного кабинета министров. Евгений Зиничев рассказал Андранику Пилояну о том, что рассчитывает на то, что в регионе получится избежать гуманитарной катастрофы.

Министры обсудили послевоенную ситуацию, возможности преодоления последствий войны. Пилоян высоко оценил готовность российских партнеров к эффективному сотрудничеству, выразив уверенность, что будет сделано все для предотвращения гуманитарной катастрофы, возвращения мирного населения к нормальной жизни пресс-служба правительства Армении

Напомним, что 10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное соглашение о немедленном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ранее ситуация между Баку и Ереваном обострилась с конца сентября. В договоре РФ, Азербайджана и Армении закрепляется обмен пленными, ввод на линию соприкосновения российских миротворцев. Стороны остаются на занятых участках, а Баку возвращает контроль над несколькими районами.

В Степанакерт выдвинулась вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом.

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