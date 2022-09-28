Пере Арагонес заметил, что голосование не будет проведено без одобрения властей Мадрида.

Глава Каталонии хочет провести новый референдум о независимости. Соответствующее заявление в ходе выступления в парламенте автономного сообщества сделал руководитель местного правительства Пере Арагонес. Чиновник настаивает на том, что кабинет министров Испании должен заключить новое соглашение о проведении обязательного голосования о потенциальном суверенитете региона. При этом данный референдум должен быть признан как властями Мадрида, так и международным сообществом.

Я делаю инклюзивное предложение, потому что оно адресовано всем демократам, независимо от того, выступают они за независимость или нет. И предложение, соответствующее международным требованиям. Пере Арагонес, глава правительства Каталонии

В Каталонии считают, что региону необходимо применить "закон о четкости референдума". Таким образом Пере Арагонес сослался на политический опыт Канады и Квебека. При этом автономная область не будет принимать решение без одобрения со стороны Мадрида. По мнению чиновника, на текущий момент подавляющее большинство каталонцев хотят решить будущее страны за счет голосования.

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Фото и видео: YouTube / Diari ARA