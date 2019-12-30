Глава Google рассказал об угрозах искусственного интеллекта

Он подчеркнул, что мыслящие машины нуждаются в регулировании.

Генеральный директор Google и материнской компании Alphabet Пичаи Сундарараджан предупредил человечество об угрозах искусственного интеллекта. В своей колонке для Financial Times он указал на необходимость оперативного урегулирования технологии на государственном уровне.

Пичаи считает, что зачастую прогресс несет в себе не только преимущества, но и разрушения, а значит, мир должен быть к этому готов. В пример он привел двигатель внутреннего сгорания, который с одной стороны позволил людям путешествовать за пределы своего домашнего региона, а с другой – привел к большому количеству аварий и смертей. Также он упомянул интернет, который помогает людям общаться друг с другом, находясь в разных уголках планеты, и получать информацию из разных источников. Но также Всемирная сеть стала отличной почвой для распространения лживых новостей и работы мошенников.

Пичаи Сундарараджан подчеркнул важную роль правительства в этой работе. Он отметил, что "международное согласование" любых возможных правил будет иметь решающее значение.

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