В Петербурге глава ГУ МВД Умнов сообщил, что школам необходим завуч по безопасости

Глава петербургского ГУ МВД Сергей Умнов заявил, что в каждой школе должен быть завуч по безопасности.

В Петербурге глава ГУ МВД Сергей Умнов ответил на вопрос о безопасности в учебных заведениях в рамках пленарного заседания, который задал депутат Алексей Цивилев. Парламентарий задался вопросами о мерах, предпринимаемых для защиты школ после атак на средние школы в Перми и Улан-Удэ.

Сергей умнов пояснил, что в настоящее время каждая школа оснащена кнопкой сигнализации, которая выведена в отдел полиции. По мнению депутата, истинная проблема кроется в воспитании и контроле со стороны работников школы. Также он добавил, что в школах необходимы завучи по безопасности.