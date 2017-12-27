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В Петербурге глава ГУ МВД Умнов сообщил, что школам необходим завуч по безопасости
Сегодня, 12:29
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Shdaria
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В Петербурге глава ГУ МВД Умнов сообщил, что школам необходим завуч по безопасости

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Глава петербургского ГУ МВД Сергей Умнов заявил, что в каждой школе должен быть завуч по безопасности.

В Петербурге глава ГУ МВД Сергей Умнов ответил на вопрос о безопасности в учебных заведениях в рамках пленарного заседания, который задал депутат Алексей Цивилев. Парламентарий задался вопросами о мерах, предпринимаемых для защиты школ после атак на средние школы в Перми и Улан-Удэ. 
 
Сергей умнов пояснил, что в настоящее время каждая школа оснащена кнопкой сигнализации, которая выведена в отдел полиции. По мнению депутата, истинная проблема кроется в воспитании и контроле со стороны работников школы. Также он добавил, что в школах необходимы завучи по безопасности. 
Теги: завуч по безопасности , новости спб , петербург , умнов , школа
Категории: Новости СПб Лента новостей

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