Мосгорсуд признал законным арест экс-начальника ГУ МВД по Петербургу и области Умнова

Под стражей Умнов будет находиться до 5 сентября 2022 года.

Стало известно, что Московский городской суд оставил без изменений решение об аресте бывшего начальника ГУ МВД по Петербургу и области, помощника главы МВД РФ Сергея Умнова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным суда, без изменений оставили постановление о заключении под стражу до 5 сентября этого года. Также без удовлетворения оставили и апелляционную жалобу защиты. Адвокат задержанного настаивал на незаконности решения суда первой инстанции.

Напомним, что в период с 2016 по 2020 годы несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти допускали злоупотребления должностными полномочиями. Они подозреваются в приобретении личного имущества на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО".

Фигурантами уголовного дела являются помощник МВД РФ Сергей Умнов (бывший начальник ГУ МВД по СПб и Ленинградской области), начальник УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов. Они задержаны, расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv