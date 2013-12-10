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Глава ФНС заявил, что в будущем может появиться мировая налоговая служба

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Речь идет о создании системы, которая затронет интересы многих государств.

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на Мосфинфоруме сказал, что в будущем может появиться глобальная налоговая служба. В рамках сессии на форуме обсуждались также планы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вводу глобального минимального налога и налогообложения транснациональных корпораций.

На глобальные вызовы в виде глобальных корпораций у нас есть ответ в виде глобального налогообложения. Но извините, я тогда и от администраторов добавлю: у нас еще идет и глобальное администрирование. Никуда нам от этого не деться.

Даниил Егоров, глава Федеральной налоговой службы

Он добавил, что по этой причине будет необходимо вырабатывать принципы для адекватного администрирования. По его словам, данная система затронет интересы многих государств, поэтому не будет возможности проводить эксперименты. Для выяснения рисков нужно будет все просчитать заранее.

Видео: Московский финансовый форум

Теги: глобальная налоговая служба, фнс
Категории: Новости России, Лента новостей,

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