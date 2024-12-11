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Глава ФНС: 14,5 тыс. человек воспользовались сервисом "Старт бизнеса онлайн"

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Даниил Егоров рассказал об экспериментальном решении властей.

Свыше 14 тысяч человек воспользовались российским сервисом "Старт бизнеса онлайн", который позволяет гражданину зарегистрировать ИП или ООО в течение одного дня, не выходя из дома. Соответствующее заявление в интервью для журналистов с телеканала "Россия 24" сделал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Чиновник из федерального правительства указал, что данная услуга будет работать в рамках эксперимента до 1 марта 2025 года.

Воспользовались уже 14 тысяч, ну там даже больше – 14 с половиной тысяч. А поэтому, собственно, они являются теми первыми, и им за это огромное спасибо, потому что, конечно, мы именно с ними и учимся, как сделать для всех остальных удобнее.

Даниил Егоров, глава ФНС РФ

По словам специалиста, среди воспользовавшихся экспериментальным сервисом 84 процента составляют индивидуальные предприниматели. Даниил Егоров добавил, что оценить работоспособность и эффективность предоставляемой государством услуги для населения в полной мере можно будет в течение 2025 года.

Глава ФНС указал на риски из-за ограничения публикаций данных в сфере экономики.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: бизнес, даниил егоров, старт бизнеса онлайн, фнс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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