Глава Евросовета призвал РФ предпринять конкретные шаги по деэскалации вокруг Украины

Шарль Мишель видит необходимость разработки санкций против Москвы.

Глава Европейского совета призвал Россию предпринять конкретные шаги по деэскалации вокруг Украины. Такое заявление Шарль Мишель сделал на пленарном заседании в Европарламенте, которое проводилось в Страсбурге. При этом Мишель принял во внимание сигнал Москвы о том, что РФ заявила о том, что она открыта к дипломатическому решению проблемы.

В последние два дня Россия дала сигнал, что может быть открыта к дипломатии, и мы призываем РФ предпринять конкретные и видимые шаги в направлении деэскалации, поскольку именно это является условием для открытого политического диалога. Шарль Мишель, глава Евросовета

В дополнение к усилиям европейских дипломатов, по словам Мишеля, необходима подготовка санкционного воздействия на случай вторжения РФ на Украину. Сейчас ЕС занимается разработкой пакета с ограничениями. Аналитики изучают ситуацию ради назначения цены, которую заплатит Москва, если предпримет агрессивные действия против Киева. По словам Мишеля, Россия должна столкнуться с серьезными для себя последствиями, но при этом эти последствия также затронут и европейский регион.

Боррель заявил об обнадеживающих сигналах по кризису безопасности в Европе.

Фото и видео: YouTube / European Parliament

