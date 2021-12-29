В ЕС рассказали о двух вещах, которые стоит обсуждать с РФ.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об обнадеживающих сигналах по кризису безопасности в Европе. Такое мнение специалист высказал во время пленарного заседания в Европейском парламенте. Мероприятие проводится в Страсбурге. Чиновник добавил, что при этом его беспокоят "некоторые действия" со стороны Москвы.

Мы не знаем пока, какие будут дальнейшие этапы. Есть также и тревожащие события, как решение Госдумы обратиться с просьбой к президенту России о признании ДНР и ЛНР. Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии ЕС

Эксперт подчеркнул, что ЕС должен продолжать предлагать российской стороне две вещи. Во-первых, речь идет о готовности к диалогу, так как переговоры между сторонами нужны для решения кризиса. Во-вторых, речь идет о готовности Евросоюза к ответной реакции по результатам агрессии против Киева, включая санкционное давление в отношении РФ. Боррель призвал коллег принимать во внимание обеспокоенности, о которых говорят в Москве.

Еврокомиссия выработала срочные меры на случай нарушения поставок газа.

Фото и видео: YouTube / European Parliament