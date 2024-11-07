Шарль Мишель прокомментировал итоги выборов главы США.

Европейский союз хочет углубить связи с американской администрацией, но в то же время в большей степени регион стремится быть хозяином своей судьбы. Соответствующее заявление сделал председатель Европейского совета Шарль Мишель во время своего рабочего визита на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште. Иностранный чиновник прокомментировал дальнейшие контакты ЕС с Вашингтоном после избрания на пост в Белый дом республиканца Дональда Трампа.

Есть важный принцип: мы хотим углубить наши связи с США, потому что у нас есть много общего. Но мы также хотим больше быть хозяевами своей судьбы. Шарль Мишель, глава Евросовета

По словам Шарля Мишеля, ЕС хочет быть более влиятельным на геополитической арене, а также усилить собственную экономическую систему. В отношении США политики стремятся действовать как уважаемый и уважающий международный партнер, защищающий мировой порядок и систему ООН. Относительно украинского кризиса эксперт подчеркнул, что коллективный Брюссель продолжит оказывать поддержку киевскому режиму, чтобы усилить страну.

Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН.

Фото и видео: European Commission