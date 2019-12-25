Глава ЕК: Россия потеряла в лице ЕС главного покупателя энергоресурсов

Урсула фон дер Ляйен напомнила о сделке с США.

Глава Европейской комиссии считает, что Россия потеряла в лице Евросоюза своего главного покупателя для энергетических ресурсов. Соответствующее заявление чиновница Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе интервью для американского телеканала CNN. Она оценила потерю Москвой крупнейшего импортера.

Мы полностью отходим от российского ископаемого топлива, Путин теряет своего крупнейшего клиента, то есть Европейский союз. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Европейка подчеркнула, что благодаря американской стороне в Евросоюзе смогли компенсировать утрату поставок из России. По мнению Урсулы фон дер Ляйен ее соглашение с лидером Белого дома о поставках природного газа в ЕС "действительно работает".

Глава ЕК: Европу ждет сложная зима, но она знает, за что платит эту цену.

Фото и видео: CNN