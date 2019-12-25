  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава ЕК: Европу ждет сложная зима, но она знает, за что платит эту цену
Сегодня, 10:29
120
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Глава ЕК: Европу ждет сложная зима, но она знает, за что платит эту цену

0 0

Урсула фон дер Ляйен рассказала о снижении энергетической зависимости от России.

Глава Европейской комиссии заявила, что Европу ждет сложная зима из-за отказа от использований российских энергетических носителей, но при этом руководство региона знает, за что платит эту высокую цену. В эфире американского телеканала CNN Урсула фон дер Ляйен пояснила, что в ЕС продолжают порно работать над снижением энергозависимости от Москвы и ее поставок. В настоящее время местные газовые хранилища заполнены на уровне 86%.

Нас ждет суровая зима, но мы знаем, за что нам придется заплатить эту цену. Это вопрос противостояния демократии и автократии. И я глубоко убеждена, что демократия возобладает.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК: необходимо предоставить Украине требуемую военную помощь.

Фото и видео: CNN
 

Теги: cnn, еврокомиссия, европа, евросоюз, рост цен, урсула фон дер ляйен, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии