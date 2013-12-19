Глава ЕК Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России

Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, какие запреты против РФ вводит Брюссель.

Глава Европейской комиссии заявила, что руководство ЕК предложило ввести новый пакет санкций против России. Соответствующее заявление Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе. В частности, инициатива включает в себя запрет импорта товаров из РФ в Евросоюз на общую сумму в семь миллиардов евро.

Мы предлагаем ввести новый запрет на импорт российской продукции. Таким образом, товары из России не будут представлены на европейском рынке, что лишит РФ дополнительных доходов на сумму €7 млрд. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Также ограничения будут касаться запрета для граждан ЕС входить в состав органов управления российских государственных компаний. Урсула фон дер Ляйен предложила коллегам расширить список запрещенных к поставке в Россию товаров в сфере авиакомпонентов, а также электроники, химических веществ. В ЕК видят необходимость вводить персональные санкции в отношении тех лиц, которые обходят введенные ранее рестрикции против России. Будет введен потолок цен на нефть из РФ, поступающую в Европу.

Глава ЕК: необходимо предоставить Украине требуемую военную помощь.

Фото и видео: European Commission