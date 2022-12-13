Глава Чехии заявил, что самолеты L-159 не подходят для поставок на Украину

Президент Чехии заявил, что самолеты L-159 ALCA не подходят для поставок на Украину в качестве военной помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в эфире местного телевидения. Политик пояснил, что у ВСУ нет необходимой инфраструктуры для этой авиационной техники, а местные летчики никогда не обучали управлению такими бортами. Пилоты на Украине из ВВС никогда не обладали такими воздушными судами, поэтому не справятся с их управлением и обслуживанием. На решение некоторых проблем может уйти до полугода до одного года.
Возможно, это более простая в эксплуатации авиамашина, чем, скажем, сверхзвуковой самолет, но проблемы те же. Вы должны подготовить всю логистику, обслуживание, управление движением, снабжение топливом, специальные боеприпасы, а затем также обучить пилотов и наземный персонал.
Петр Павел, президент Чехии
Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,8% голосов.
Фото и видео: YouTube / Denník N
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