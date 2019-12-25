Глава Бурятии прокомментировал задержание зампреда правительства

Алексей Цыденов напомнил, что перед законом все равны.

Глава Бурятии прокомментировал задержание заместителя председателя правительства. Алексей Цыденов в собственном аккаунте в социальной сети"Вконтакте" назвал "крайне неприятной ситуацией" задержание местного чиновника Алексея Мишенина.

Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и работой Новосибирского авиаремонтного завода. Хотелось, чтобы следствие полностью во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он ни при чем и остался чист. Если выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны.…Будем смотреть, как дело развивается, а сами будем идти дальше Алексей Цыденов, губернатор Бурятии

Ранее пресс-служба регионального правительства рассказала о задержании Мишенина. В его офисе прошли обыски. По предварительным данным, оперативные мероприятия связаны с работой подозреваемого на Новосибирском авиаремонтном заводе.

Напомним, что Алексей Мишенин назначен зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию в марте 2019 года. С ноября 2015 по декабрь 2018 года чиновник трудился в должности главы Минпромторговли Бурятии.

В Бурятии приостановили работу ТЦ, общепита и кинотеатров.

Фото: Piter.tv