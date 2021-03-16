Ильдар Саидов подозревается в уголовном деле, повлекшем за собой потерю государством 83 млн рублей.

Глава Астраханской таможни задержан по делу о превышении полномочий. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Надзорное ведомство предъявило Ильдару Саидову обвинение по уголовной статье. Специалисты полагают, что ущерб для государства от действий подозреваемого составил 83 млн рублей.

В Главном следственном управлении СК предъявлено обвинение начальнику Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС России Ильдару Саидову. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

С комитете напомнили, что административное дело в отношении компании "Судоремонтное предприятие "Альянс-шиппинг" рассматривалось в августе 2019 года Советским районным судом города. В рамках дела был наложен арест на морское грузовое судно "Генрих Гасанов". Фигурант расследования дал письменное распоряжение на отход корабля из РФ в Иран. Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения фигуранту расследования в виде заключения под стражу.

Центральный аппарат СК займется делом инспектора, поймавшего браконьеров.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации