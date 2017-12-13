В марте стартуют съемки фильма про Цоя, режиссером картины выступит экс-гитарист "Кино"

Гитарист группы "Кино" станет режиссером фильма про Виктора Цоя.

Экс-участник группы “Кино” занимается проектом создания собственного фильма про Виктора Цоя. Гитарист Виктор Рыбин рассказал, что съемки запланированы на начало марта 2018 года.

Режиссер отказался давать комментарии относительно направленности киноленты. Артист не хочет раскрывать интригу, а также старается избежать слухов и сплетен. Рыбин отметил, что как и Борис Гребенщиков, он недоволен тем, что собирается выпустить Кирилл Серебренников. Его фильм “Лето” не нравится обоим музыкантам. Особенно Рыбин отрицательно относится к собственному образу в данной картине.

Напомним, что ранее Piter.tv публиковал новость о том, что лидер “Аквариума” считает “Лето” Серебренникова ложной картиной от начала и до конца.