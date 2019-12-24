Гимназия № 406 в Пушкине примет учеников 1 сентября 2020 года

Представители Фонда капитального строительства и реконструкции проинспектировали ход ремонтных работ двух корпусов школы № 406 на Леонтьевской и Церковной улицах.

Внутри здания на Леонтьевской улице 10 литера А выполнены все основные строительно-монтажные работы, сейчас идет отделка помещений. Часть классов покрашена, во многих помещениях лежит керамическая плитка, проведена реконструкция магистральных сетей, сейчас идет монтаж оконечных устройств.

Андрей Полевой, заместитель управляющего ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции":

Все вопросы, которые есть на объекте – понятны. 1 сентября школа на Леонтьевской откроется и примет учеников

Контракт с первоначальным подрядчиком проекта по капитальному ремонту и реконструкции гимназии компанией "Капитал Стройиндустрия" был расторгнут. "Капитал Стройиндустрия" срывала сроки сдачи объекта и к ней применили штрафные санкции. Право завершить реконструкцию доверили "ГПС-Основа".

Сомнения в качестве производимых работ не раз высказывала инициативная группа родителей учеников гимназии и местных жителей. Они указали на плохое состояние перекрытий, распространение грибка и потребовали обнародовать информацию о результатах экспертизы здания.

Андрей Полевой, заместитель управляющего ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции":

Мы с жителями на одной стороне, у нас одна задача – чтобы школа была построена и введена в эксплуатацию.

Второй корпус – помещение начальной школы на Церковной улице сейчас обрабатывают от грибка и производят просушку помещений. Параллельно идут работы по монтажу кровли.

Дмитрий Саватеев, исполнительный директор компании-подрядчика:

Сейчас в плане производства стоит дефектация кровли. Внутри ведутся работы по вскрытию перекрытий и разметке лифтовых шахт.

Работы по устройству кровли пришлось остановить для выполнения дополнительного обследования.

Андрей Полевой, заместитель управляющего ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции":

На этом объекте в январе было выполнено обследование, по результатам которого определилась необходимость дополнительной замены части перекрытий. Ориентировочное количество перекрытий, которые надо заменить – около 100. Эта работа будет выполнена. Конструкция кровли прошла государственную экспертизу, конструкция надежная, сейчас уже смонтирована почти полностью стропильная система. Подрядчик приступил к работам, идет протяжка болтов, будет произведена зачистка металлоконструкций защитными составами. После этого в течении месяца будут выполнены работы по устройству самого кровельного покрытия.

Источник: Комитет по строительству Санкт-Петербурга