Огромный флаг России развернули на петербургской дамбе

Там прошла праздничная акция "Символы Победы".

В преддверии Дня Победы на петербургской дамбе прошла праздничная акция "Символы Победы". Об этом сообщила пресс-служба "Комплекса защитных сооружений" (КЗС) в Telegram-канале.

В акции приняли участие более 150 человек. Под музыку оркестра работники дамбы расправили флаг Российской Федерации размером 40х20 метров.

Как отметил генеральный директор КЗС Борис Дайтер, таким образом они почтили память героев и ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что "Бессмертный полк" пройдет по центру Петербурга 9 мая в 15:00.

Фото и видео: Telegram / Официальный канал Дирекции КЗС