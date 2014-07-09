Гигантские пауки захватили штат Джорджия в США

Особи этого вида вырастают до восьми сантиметров.

В штате Джорджия жители жалуются на нашествие гигантских пауков, которые плетут сети размером до трех метров. Речь идет про паука Йоро (Trichonephila clavata). Об этом сообщает Live Science.

Отмечается, что в 25 округах штата дома, линии электропередачи и растительность покрыты плотной паутиной паука. Особи этого вида вырастают до восьми сантиметров. Происходят паук Йоро из Восточной Азии. В США впервые паук был обнаружен в 2014 году. Предполагается, чт привезли его в грузовом контейнере.

Один из жителей сообщил, что убил уже более трехсот пауков, которые захватили его двор. Об этом сообщил энтомолог из Университета Джорджии.

Пауки Йоро эндемичны для Китая, Тайваня, Японии и Кореи. Они характерны тем, что плетут ровную круглую паутину, и ярко окрашены. Это ядовитые пауки, но угрозы для людей они не представляют, а также для кошек и собак.

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Фото: University of Georgia