Разработана новая технология для быстрой диагностики коронавируса

Ученые разработали новую технологию. Чтобы быстро диагностировать коронавирус. Она получила название SENSR. Об этом сообщает портал med-heal.ru.
Участвовали в процессе создания новой технологии молекулярные генетики, а также специалисты в области химических и медицинских наук. Технология была основана на редактировании генома CRISPR. Теперь можно быстро находить патогены в составе ДНК и РНК.
Отмечается, что другие технологии для диагностики коронавируса дорогостоящие и времязатратные. Все они проводятся в лабораторных условиях, а SENSR позволит проводить тестирование дома.
Фото: pixabay
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