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Разработана новая технология для быстрой диагностики коронавируса
Сегодня, 12:50
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Разработана новая технология для быстрой диагностики коронавируса

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Технология была основана на редактировании генома CRISPR.

Ученые разработали новую технологию. Чтобы быстро диагностировать коронавирус. Она получила название SENSR. Об этом сообщает портал med-heal.ru.

Участвовали в процессе создания новой технологии молекулярные генетики, а также специалисты в области химических и медицинских наук. Технология была основана на редактировании генома CRISPR. Теперь можно быстро находить патогены в составе ДНК и РНК.

Отмечается, что другие технологии для диагностики коронавируса дорогостоящие и времязатратные. Все они проводятся в лабораторных условиях, а SENSR позволит проводить тестирование дома.

Фото: pixabay 

Теги: быстрая технология диагностирования коронавируса
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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