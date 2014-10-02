Разработана новая технология для быстрой диагностики коронавируса

Технология была основана на редактировании генома CRISPR.

Ученые разработали новую технологию. Чтобы быстро диагностировать коронавирус. Она получила название SENSR. Об этом сообщает портал med-heal.ru.

Участвовали в процессе создания новой технологии молекулярные генетики, а также специалисты в области химических и медицинских наук. Технология была основана на редактировании генома CRISPR. Теперь можно быстро находить патогены в составе ДНК и РНК.

Отмечается, что другие технологии для диагностики коронавируса дорогостоящие и времязатратные. Все они проводятся в лабораторных условиях, а SENSR позволит проводить тестирование дома.

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